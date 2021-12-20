Газовые фьючерсы превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Москва, 20 декабря. Цена газа в Европе на открытии торговой сессии выросла почти на 10% и превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В минувшую пятницу наблюдалась аналогичная динамика. Тогда стоимость январского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до 1705 долларов впервые с начала октября, или 145,9 евро за МВт*ч. Газовые котировки поднялись после того, как «Газпром» на аукционе не забронировал мощности для транспортировки голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа».

Ситуация на энергетическом рынке стала нестабильной осенью текущего года. На пике котировки достигали почти 2000 долларов за тысячу кубометров. Чтобы снизить напряженность, президент России Владимир Путин поручил «Газпрому», главному поставщику российского сырья в ЕС, нарастить поставки.

Компания «Газпром» ранее выкупила только 6% транзитных мощностей польского участка трубопровода «Ямал — Европа». Объем составил 5,2 млн кубометров.

Тем временем Эстония, объявлявшая курс на газовую независимость от российских энергоресурсов, не в состоянии закупать достаточные объемы топлива. Госкорпорация Eesti Energia объявила тендер на закупку древесной щепы, причем все у той же России, пишет INFOX.