Китайский дипломат Ван И предрек Тайваню «возвращение домой»

Пекин, 20 декабря. Тайваньские власти пытаются использовать США как опору в стремлении к «независимости», заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

Вместе с тем другие страны расценивают Тайвань в качестве инструмента контроля над Китаем, добавил дипломат. По его словам, остров является путником, который однажды «вернется домой».

«Тайвань – это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен», — сказал Ван И.

Как сообщалось недавно, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил катастрофические последствия из-за конфликта Вашингтона и Пекина, передает Радио Sputnik. Американская сторона намерена не допустить этого, подчеркнул глава Госдепа.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предрек сближение Москвы и Пекина, пишет НСН. Российско-китайское сотрудничество укрепляется на фоне международной обстановки, отметил представитель дипмиссии.