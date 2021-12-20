Американист Крашенинникова: Байден неспроста решил переговорить с Зеленским после Путина

Киев, 20 декабря. Президент США Джо Байден послал главе Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал после саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила американист Вероника Крашенинникова.

Политолог прокомментировала решение Байдена провести телефонную беседу с Зеленским. По словам Крашенинниковой, президент неспроста пошел на такой шаг. Американист уверена, что онлайн-саммит Байдена и Путина обладает большим значением для Украины, поскольку лидеры обсуждали ситуацию в этой стране. Об этом говорит и желание главы США провести переговоры с Зеленским.

«Есть информация и о том, что Белый дом настаивает на исполнении хотя бы части Минских соглашений. Например, на том, чтобы Киев дал обещанную автономию ДНР и ЛНР. Так что процесс идет», — констатировала политолог в интервью порталу «Украина.ру».

Федеральное агентство новостей /

Американист добавила, что США хотят присоединиться к «нормандскому формату». Такой предельно четкий сигнал по Донбассу может указывать на частичную смену внешнеполитических принципов Вашингтона, заключила Крашенинникова.

Миссия ОБСЕ ранее опровергла сообщения о присутствии РФ на территории ЛДНР, передает НСН. Владимир Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Глава государства выступил с таким комментарием 9 декабря.