Продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрик рассказала о финальном повороте второго сезона

Лос-Анджелес, 20 декабря. Продюсер Лорен Хиссрик прокомментировала финал второго сезона сериала «Ведьмак». Она объяснила, почему сценаристы решились раскрыть один из главных твистов знаменитого фэнтези.

Продолжение сериала «Ведьмак» соединило тайм-лайны первого сезона, что открыло возможности для неожиданных сюжетных ходов в новых эпизодах. Так, одним из главных событий стало появление Белого Пламени, которое сценаристы придерживали почти до самого финала.

Неожиданно для фанатов цикла книг про Ведьмака создатели сериала решились раскрыть главный поворот, связанный с антагонистом. Продюсер Лорен Хиссрик призналась в интервью Variety, что шоураннеры не сразу пришли к этой идее.

«Он [Эмгыр вар Эмрейс] должен был быть постоянной угрозой для всех наших персонажей. В конце этого сезона мы приняли решение объявить о том, что он отец Цири. Об этом в книгах упоминается намного позже», — поделилась Хиссрик.

По словам продюсера, создатели подумывали придержать ключевой спойлер сюжета на потом. Однако они передумали, чтобы сделать героя по-настоящему опасным антагонистом.

Вселенная «Ведьмака» продолжает обрастать новыми проектами на фоне успеха сериала. Так, в Сети появился первый тизер приквела «Ведьмак: Происхождение», релиз которого намечен на 2022 год на стриминг-сервисе Netflix.