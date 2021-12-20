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Рябков: США еще не ответили России на предложения по гарантиям безопасности

Политика
Рябков: США еще не ответили России на предложения по гарантиям безопасности
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 20 декабря. США пока не отреагировали на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отметим, что несколько дней назад МИД РФ передал Вашингтону и его союзникам по НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. В США заявили, что получили предложения и обсуждают их с партнерами.

«Нет, пока не ответили, мы ждем», — сообщил Рябков.

Дипломат добавил, что российско-американские консультации по визовым вопросам вряд ли состоятся до конца года. По его словам, США также пока не отвечают российской стороне по вопросам дипсобственности.

Ранее сообщалось, что переданные США и НАТО российские проекты договоров являются очень важным шагом на пути к взаимопониманию между сторонами. Евросоюз заявил, что также хочет участвовать в дискуссиях о предложенных Россией гарантиях безопасности, передает телеканал «360».

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Все новости / Политика / Рябков: США еще не ответили России на предложения по гарантиям безопасности
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