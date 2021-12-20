Рябков: США еще не ответили России на предложения по гарантиям безопасности

Москва, 20 декабря. США пока не отреагировали на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отметим, что несколько дней назад МИД РФ передал Вашингтону и его союзникам по НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. В США заявили, что получили предложения и обсуждают их с партнерами.

«Нет, пока не ответили, мы ждем», — сообщил Рябков.

Дипломат добавил, что российско-американские консультации по визовым вопросам вряд ли состоятся до конца года. По его словам, США также пока не отвечают российской стороне по вопросам дипсобственности.

Ранее сообщалось, что переданные США и НАТО российские проекты договоров являются очень важным шагом на пути к взаимопониманию между сторонами. Евросоюз заявил, что также хочет участвовать в дискуссиях о предложенных Россией гарантиях безопасности, передает телеканал «360».