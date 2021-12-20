Китайскую гробницу с «терракотовой армией» просканируют мюонным излучением

Пекин, 20 декабря. Гробницу китайского императора планируют просканировать с помощью мюонного излучения. Комплекс никогда не открывали, чтобы не повредить находящиеся внутри объекты.

Ученые предложили провести сканирование императорской гробницы мюонным излучением, которое формируется в ходе взаимодействия космических лучей и верхних слоев атмосферы. Способ действует как рентгеновские лучи. Статья опубликована в журнале Acta Physica Sinica.

Для сканирования детекторы установят под китайским мавзолеем. При этом отмечается, что мюонная томография занимает много времени. Для полноценного анализа и получения четкого изображения объектов в гробнице, детекторы будут работать не меньше одного года.

Древние гробницы расположены по всему миру. Так, археологи обнаружили захоронение возрастом свыше 5000 лет на севере Германии. Масштаб могильника удалось оценить с помощью дрона.

Как сообщает газета «Петербургский дневник», ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна передали российским музеям цифровые реконструкции исторических артефактов. Также их направили в европейские учреждения.