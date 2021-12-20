Фигуристка Евгения Медведева порадовала подписчиков пикантными фото в белье

Москва, 20 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева показала кадры из новой фотосессии. Снимки, на которых спортсменка предстала в белье, получились весьма пикантными.

Знаменитость позировала в бюстгальтере и накинутой сверху белой рубашке. Фотографии выполнены в черно-белых цветах. Серебряный призер Олимпийский игр не прокомментировала новые кадры, но оставила при этом эмодзи в виде чашки кофе.

Интернет-пользователи, обрадовавшись новой публикации знаменитости, пришли в восторг от снимков. Они сделали спортсменке массу комплиментов и отметили, что она выглядит соблазнительно.

«Простите, я задохнулась от вашей красоты, Евгения»; «Вы заметили, что кислород вдруг закончился?»; «Это лучшие фото! Как кадр из французского фильма»; «Началось… Девочка созрела», — написали интернет-пользователи в комментариях под снимком.

Уже несколько недель ходят слухи о романе фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина, которые вместе участвуют в шоу «Ледниковый период». При этом сами звезды отрицают романтические отношения. Серебряная призерка Олимпиады заверила, что они с Милохиным только друзья.