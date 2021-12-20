Руководство ФИФА обсудит проведение чемпионатов мира раз в два года

Цюрих, 20 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит идею проведения планетарных первенств каждые два года.

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает заручиться поддержкой футбольных федераций и продвинуть идею проведения чемпионата мира каждые два года в ходе предстоящего саммита организации, который пройдет 20 декабря. Об этом информирует Sky Sports. Против проведения планетарных первенств каждые два года выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ. Инфантино обещает найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В саммите, который пройдет в онлайн-формате, примут участие представители футбольных федераций 211 стран. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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