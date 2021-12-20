Российские экспортеры установили рекорд по продажам лесозаготовок

Москва, 20 декабря. Российская Федерация в уходящем году заработала 12,5 миллиарда долларов на продаже леса и лесной продукции. Это стало историческим рекордом, сообщает РБК.

Экспорт леса в денежном выражении вырос почти на 40% за год. Такая динамика преимущественно обусловлена скачком цен на древесину из-за сокращения добычи в Соединенных Штатах, Канаде и Европе.

Эксперты также указывают на косвенную причину роста спроса — распространение коронавируса. В период пандемии возникло большое количество желающих переехать в собственное жилье за городом, что повысило цены на строительные материалы.

Тем временем японцы покупают 75% хабаровской компании, которая занимается рубкой лесов в регионе. Как продажа дальневосточного леса скажется на экологии, разбирался «ФедералПресс».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее начала проверки на рынке стройматериалов на фоне большого числа заявлений об удорожании продукции.