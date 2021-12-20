Отец Галины Хатчинс считает, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери

Лондон, 20 декабря. Американский актер Алек Болдуин частично виновен в гибели оператора Галины Хатчинс, считает отец погибшей женщины Анатолий Андросович.

Он не понимает поведение голливудского артиста, который в интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита Хатчинс. Выстрел, как указал Болдуин, произошел самопроизвольно, напомнила «Вечерняя Москва».

«Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — сказал британскому таблоиду Sun отец Галины Хатчинс.

Он убежден, что Алек Болдуин явно выстрелил. Поэтому неясно, почему артист не может понести частичную ответственность за гибель оператора, указал телеканал «360».

Страшная трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина» в октябре. Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, в пистолете был боевой патрон, а не холостые.