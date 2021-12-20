Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 11:06
11:05
Общество
Националисты устроили пикет в Киеве из-за концерта Басты
11:03
Политика
Замглавы МИД РФ Рябков исключил консультации с США по вопросам виз до конца года
11:02
Происшествия
Школьник с ножом напал на врача по указанию отца в Удмуртии
11:00
Общество
В Кронштадтском районе на уборку снега вышла всего одна единица техники
10:59
Политика
Аналитики SCMP констатировали сближение России и Китая на фоне давления со стороны Запада
10:55
Происшествия
Эксперты прокомментировали крупнейший сбой в информационных системах ГИБДД
10:55
Шоу-бизнес
Хакамада призналась, что до сих пор не оправилась после смерти мужа
10:53
Шоу-бизнес
Дочь бизнесмена Гуцериева вышла замуж в роскошном платье за несколько миллионов рублей
10:50
Происшествия
Два обгоревших трупа нашли в нежилом здании в Красной поляне
10:48
Политика
Немецкий политолог Рар: за угрозами санкций против Путина стоят Украина и страны Балтии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отец Галины Хатчинс считает, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери

Общество
Отец Галины Хатчинс считает, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лондон, 20 декабря. Американский актер Алек Болдуин частично виновен в гибели оператора Галины Хатчинс, считает отец погибшей женщины Анатолий Андросович.

Он не понимает поведение голливудского артиста, который в интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита Хатчинс. Выстрел, как указал Болдуин, произошел самопроизвольно, напомнила «Вечерняя Москва».

«Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — сказал британскому таблоиду Sun отец Галины Хатчинс.

Он убежден, что Алек Болдуин явно выстрелил. Поэтому неясно, почему артист не может понести частичную ответственность за гибель оператора, указал телеканал «360».

Страшная трагедия произошла на съемках фильма «Ржавчина» в октябре. Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, в пистолете был боевой патрон, а не холостые.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отец Галины Хатчинс считает, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери
смерть алек болдуин Галина Хатчинс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать