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Дипломат Лукьянцев назвал русофобию причиной позиции Украины и США по героизации нацизма

Политика
Дипломат Лукьянцев назвал русофобию причиной позиции Украины и США по героизации нацизма
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 20 декабря. МИД РФ прокомментировал решение США и Украины проголосовать против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма.

Как отметил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, эти страны стали единственными, кто проголосовал в ООН против документа. По его словам, эта резолюция впервые была внесена на рассмотрение в 2005 году, но с тех пор «не ушла далеко».

«Если позицию Украины можно объяснить русофобскими настроениями, то что касается США, они в качестве основной причины ссылались на то, что в этой резолюции закреплены положения, которые расходятся с их подходами к вопросу о свободе слова», — сказал дипломат.

По словам Лукьянцева, резолюция России выстроена в рамках положений международного права, договоров в области прав человека.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла на заседании 16 декабря российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, пишет НСН. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. США и Украина выступили против.

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Все новости / Политика / Дипломат Лукьянцев назвал русофобию причиной позиции Украины и США по героизации нацизма
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