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Серьезное ДТП с участием кабана произошло в Мордовии
Происшествия
Серьезное ДТП с участием кабана произошло в Мордовии
wikipedia.org  /  www.volganet.ru

Саранск, 20 декабря. В госавтоинспекции Ардатовского района Мордовии прокомментировали серьезную дорожную аварию с участием дикого кабана.

По данным сотрудников местного ГИБДД, на улице Октябрьской в Редкодубье возле психоневрологического диспансера иномарка Daewoo Nexia столкнулась с диким кабаном. За рулем автомобиля находился 28-летний мужчина, который не успел уклониться от столкновения с неожиданно выскочившим на дорогу животным, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что удар был настолько силен, что иномарка съехала в кювет, у нее полностью разбита передняя часть кузова. Водитель серьезно не пострадал, а кабан от полученных травм скончался на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД Мордовии расследуют обстоятельства ДТП.

Ранее ФАН сообщал о столкновении машины с лосем в Старицком районе Тверской области. Водитель и пассажир легковушки в результате этого ДТП получили травмы головы в виде сотрясения мозга.

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Все новости / Происшествия / Серьезное ДТП с участием кабана произошло в Мордовии
дтп гибдд кабан
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