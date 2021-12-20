Испанская компания Repsol решила продать свои российские нефтяные активы

Москва, 20 декабря. Испанская компания Repsol решила избавиться от нефтяных активов в России, продав их своему партнеру «Газпром нефти». Крупный инвестор в ТЭК уходит из страны в рамках реализации программы по общему снижению вложений в углеводород, пишет «Коммерсантъ».

Сумма, за которую будут реализованы акции «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео», не разглашается, однако, по мнению экспертов, она окажется «символической». Закроют сделку, скорее всего, до конца года.

На начало 2021 года Repsol владела долями в СП с «Газпром нефтью», том числе 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». После продажи акций «Газпром нефть» консолидирует 100% предприятий. Как сообщают источники, решение уже принято.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее рассказал о разработке технологии, которая позволяет выгодно извлекать черное золото на баженовской свите. Речь идет о группе нефтематеринских горных пород, территория которых в Западной Сибири достигает 1 млн квадратных км. Эффективных способов работы с такой трудноизвлекаемой нефтью прежде не существовало.

Тем временем уральский полпред Владимир Якушев привал стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти и газа с помощью льготного налогообложения. Его слова приводит «ФедералПресс».