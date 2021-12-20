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Экс-министр Украины Милованов пожаловался на вывод инвестиций из страны

Политика
Экс-министр Украины Милованов пожаловался на вывод инвестиций из страны
Pr Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 20 декабря. Иностранные инвесторы опасаются нестабильной ситуации на Украине, заявил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства и действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов.

По его словам, такая ситуация складывается на фоне нагнетания возможного конфликта с Россией. Если бы подобной риторики было меньше — инвесторы чувствовали бы себя уверенней. Однако это не так.

«Они выводят потихонечку деньги, но немного. Мы говорим о нескольких миллиардах гривен. И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал распоряжение не допустить обострения ситуации на Украине. По данным Белого дома, на это отведено четыре недели, сообщила Национальная служба новостей.

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украина инвесторы активы
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