Экс-продюсер Свиридовой признался, что живет в приюте для бездомных

Москва, 20 декабря. Бывший музыкальный продюсер Юрий Рипях построил карьеру в сотрудничестве с певицей Аленой Свиридовой, но теперь проводит дни в приюте. Об этом экс-наставник звезды рассказал в эфире канала НТВ.

Юрий Рипях стал гостем в шоу «Звезды сошлись». Экс-продюсер некоторое время был агентом Алены Свиридовой, именно с ним артистка записала хит «Розовый фламинго». Однако со временем сотрудничество сошло на нет, а в жизни бывшего коллеги звезды наступила черная полоса. Рипях признался, что его проблемы начались с автомобильной аварии и переломов.

«У меня было девять операций разной сложности. Потом я поехал на Украину. С женой разошелся. В итоге я ушел в монастырь. Там я прожил два года. Но потом из монастыря меня депортировали, потому что он был на Украине. Я сейчас живу в приюте для бездомных», — поделился экс-продюсер.

Рипях отметил, что у него была квартира, однако он оставил ее племяннику. Несмотря на трудности в жизни, экс-продюсер не поддерживает общение со Свиридовой, а артистка не желает слышать о нем.

Прошлым летом хит Свиридовой «Розовый фламинго» получил ремейк от группы Cream Soda. Артистка высказалась о новом витке популярности своей песни и рассказала, волнуется ли из-за темы возраста.