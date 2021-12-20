Депутат Кравченко заявил, что 31 декабря должен окончательно стать выходным днем в России

Москва, 20 декабря. Россияне должны иметь возможность как следует подготовиться к встрече Нового года, поэтому 31 декабря нужно сделать выходным днем.

Причем данное решение лучше всего сделать традиционным. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — подчеркнул он в беседе с URA.RU.

По словам Кравченко, в предновогодний день сложно выполнять трудовые обязательства, поскольку сотрудников тех или иных компаний «чаще всего уже ждут домашние столы». Депутат также допустил, что в будущем 31 декабря действительно может стать выходным, однако уточнил, что никакой достоверной информации об этом пока нет, пишет «Ридус».

Аналитики провели опрос и выяснили, что 45% россиян в последний день года будут готовить еду к праздничному застолью. Еще 29% респондентов намерены просто отдыхать и ждать праздника.