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Лента
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11:05
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«Этот день в истории». Что произошло 20 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня праздник у людей, отвечающих за безопасность нашей страны. Раньше их называли чекистами — от названия учреждения Всероссийской чрезвычайной комиссии. Создал ВЧК Владимир Ленин, а первым председателем был Феликс Дзержинский.

В этот день Организация Объединенных Наций предлагает нам вспомнить о солидарности, учредив 20 декабря соответствующий праздник. Человеческая солидарность — основа ценностей отношений в XXI веке и ключ к искоренению бедности на планете.

322 года назад Новый год было предложено праздновать 1 января. Приказ о новом летоисчислении лично подписал Петр I. Тогда же появились традиции украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями и поздравлять друг друга так: «С Новым годом!».

О великих людях, родившихся в этот день, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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