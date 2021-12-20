Глава МИД Китая Ван И исключил ослабление дружбы между Пекином и Москвой

Пекин, 20 декабря. Отношения Пекина и Москвы останутся дружескими независимо от изменений в международной обстановке, заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, дружба между КНР и Россией передается из поколения в поколение. Также китайский дипломат отметил, что общая цель Пекина и Москвы по укреплению двустороннего сотрудничества останется прежней.

«Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет», — сказал Ван И.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал о попытках США бороться с союзом России и Китая, передает Радио Sputnik. Он отметил, что онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала ответом на американский «Саммит демократии».

Также недавно сообщалось, что российский и китайский лидеры выразили надежду на личную встречу, пишет НСН. Си Цзиньпин рассчитывает, что Путин примет участие в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.