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Магнитные бури усилятся на Земле перед Новым годом

Общество
Магнитные бури усилятся на Земле перед Новым годом
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Москва, 20 декабря. Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук сообщили, что в конце декабря на Земле ожидается трехдневная магнитная буря.

Ученые предупреждают, что магнитная буря уровня G1 пройдет на Земле 27 и 28 декабря. Кроме того, магнитное поле на планете будет возбужденным и 29 декабря.

Эксперты классифицируют магнитные бури по шкале от G1 до G5. Отмечается, что при низких уровнях могут наблюдаться незначительные сбои в работе энергосистем. Кроме того, бури такого уровня могут влиять на миграции птиц и животных.

Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи. Также ухудшается работа навигационных систем, происходят сбои в промышленных сетях.

Вспышки на Солнце и магнитные бури оказались особенно опасны для гипертоников. Они повышают давление и влияют на густоту крови.

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