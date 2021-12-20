Лера Кудрявцева жестко высказалась о разводе Григория Лепса

Москва, 20 декабря. Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о разводе артиста Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой, с которой он был вместе 20 лет.

Грядущий развод Лепса обсудили в эфире шоу «Звезды сошлись». Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что супруги достаточно долго были вместе и предположил, что они «замучались».

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — жестко заявила Кудрявцева в эфире программы, отвечая на комментарий Рыжего из «Иванушек International».

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова вместе уже 20 лет. В браке у них родились трое детей: дочери Ева, Николь и сын Иван. Поводов слухов о разладе в семье никто из супругов не давал. Поэтому для поклонников пары решение о расставании стало настоящим шоком. Судебный процесс Лепса и его супруги начинается 20 декабря. Им предстоит поделить имущество и бизнес.