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Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности

Политика
Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности
radiosvoboda.org

Вашингтон, 20 декабря. Предложения Москвы по гарантиям безопасности полны неприемлемых положений для западных стран. Об этом заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер.

Профессор Стэнфордского университета, старший эксперт Брукингского института, экс-директор по России и Восточной Европе в американском Совбезе Стивен Пайфер прокомментировал предложение МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство ранее опубликовало проекты документов, в которых изложило свои инициативы к США.

Пайфер в интервью РБК отметил, что Москва якобы не делает серьезной ставки на переговоры, а Кремль публично выдвигает «неприемлемые требования».

Россия 17 декабря передала американской стороне проекты соглашений между двумя странами о предоставлении гарантий безопасности. МИД РФ настоял на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другого государства.

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