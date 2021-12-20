Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро

Москва, 20 декабря. Торги на Московской бирже начались с укрепления доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты на старте торговой сессии вырос на 17 копеек относительно значений закрытия предыдущих торгов. В итоге доллар стоил 74,3 рубля. Курс евро повысился на 9,75 копейки и составил 83,43 рубля.

Несмотря на серьезные структурные изменения в международной валютной системе, произошедшие за последние 60 лет, доллар США остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов его индекс к корзине основных валют нечасто по итогам года рос или падал более чем на 10%. Таким мнением поделился глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.