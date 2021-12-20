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Жителя Амурской области судили за убийство собаки
Происшествия
Жителя Амурской области судили за убийство собаки
pixabay.com  / 

Благовещенск, 20 декабря. В прокуратуре Амурской области прокомментировали приговор суда в отношении живодера.

Как пояснили в региональной прокуратуре, суд признал жителя Зейского района виновным в преступлении, подпадающем под статью УК «Жестокое обращение с животными». Мужчина ударил свою собаку об асфальт, что привело к ее гибели. Суд вынес приговор в виде 200 часов общественных работ, сообщает AmurInfo.

В ведомстве отметили, что обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Место и характер работ определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Калининградской области оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей за жестокое обращение с животными. Преступник на протяжении нескольких месяцев стрелял из пневматического оружия по собаке из соседнего двора.

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