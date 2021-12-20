Королева Летисия с детьми и мужем сделали неповторимую открытку

Мадрид, 20 декабря. Королевская чета Испании вместе с дочерьми поздравили соотечественников с грядущими новогодними праздниками, пишет журнал Elle.

Помимо обнародования поздравления, испанская королевская семья запечатлелась, показав безупречный стиль, которым славятся ее члены, в особенности Летисия.

В преддверии Рождества все монархи наконец собрались вместе. Принцесса Леонор вернулась из британского колледжа, где она учится. Однако для открытки монаршая семья выбрала старую неизданную фотографию, где они вместе с дочерьми позируют в садах своей резиденции — дворце Сарсуэла.

Стоит отметить, что для семьи предстоящее Рождество имеет важное значение. Принцесса Леонор уехала учиться в Уэльс, и ее отъезд стал одним из самых продолжительных за все время. Разлука очень сплотила семью, и приезд любимой дочери — особая радость.

Стоит также отметить, что открытка образца 2021 года немного нарушила традиции последних лет, когда в рождественском поздравлении присутствовали только дочери испанской доньи и короля Филиппе.

На этот раз все по-другому. Принцесса вместе с сестрой сидят на белых стульях. Леонор надела светлый джемпер и кофейные брюки. Инфанта предстала в светло-голубом джемпере, украшенном праздничным рисунком. Сзади них стоят родители, которые продемонстрировали элегантный и аристократический «family look». Летисия надела мраморный пиджак в серых тонах, он отлично сочетается с жакетом короля.

На обратной стороне открытки чета поздравила всех с наступлением Рождества и Нового года. Печатный текст подписан еще и рукописной фразой: «С большой надеждой и нашими наилучшими пожеланиями». Под ней стоят подписи всех четырех членов семьи.

Ранее сообщалось, как королева Летисия поразила всех новым модным образом.