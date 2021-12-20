Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 14:09
14:08
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался принимать коллегу из Франции Макрона
14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
14:05
Происшествия
Петербурженку с сердечным приступом доставили в больницу Сыктывкара после посадки самолета
14:01
Происшествия
Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за организацию несогласованного митинга
14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
13:59
Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
13:51
Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
13:51
Происшествия
Самолет рейса Новосибирск — Петербург экстренно сел из-за сердечного приступа пассажира
13:50
Технологии
Apple разрабатывает планшет для умного дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Королева Летисия с детьми и мужем сделали неповторимую открытку
Шоу-бизнес
Королева Летисия с детьми и мужем сделали неповторимую открытку
ТАСС  /  ZUMA Wire

Мадрид, 20 декабря. Королевская чета Испании вместе с дочерьми поздравили соотечественников с грядущими новогодними праздниками, пишет журнал Elle.

Помимо обнародования поздравления, испанская королевская семья запечатлелась, показав безупречный стиль, которым славятся ее члены, в особенности Летисия.

В преддверии Рождества все монархи наконец собрались вместе. Принцесса Леонор вернулась из британского колледжа, где она учится. Однако для открытки монаршая семья выбрала старую неизданную фотографию, где они вместе с дочерьми позируют в садах своей резиденции — дворце Сарсуэла.

Стоит отметить, что для семьи предстоящее Рождество имеет важное значение. Принцесса Леонор уехала учиться в Уэльс, и ее отъезд стал одним из самых продолжительных за все время. Разлука очень сплотила семью, и приезд любимой дочери — особая радость.

Стоит также отметить, что открытка образца 2021 года немного нарушила традиции последних лет, когда в рождественском поздравлении присутствовали только дочери испанской доньи и короля Филиппе.

На этот раз все по-другому. Принцесса вместе с сестрой сидят на белых стульях. Леонор надела светлый джемпер и кофейные брюки. Инфанта предстала в светло-голубом джемпере, украшенном праздничным рисунком. Сзади них стоят родители, которые продемонстрировали элегантный и аристократический «family look». Летисия надела мраморный пиджак в серых тонах, он отлично сочетается с жакетом короля.

На обратной стороне открытки чета поздравила всех с наступлением Рождества и Нового года. Печатный текст подписан еще и рукописной фразой: «С большой надеждой и нашими наилучшими пожеланиями». Под ней стоят подписи всех четырех членов семьи.

Ранее сообщалось, как королева Летисия поразила всех новым модным образом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Королева Летисия с детьми и мужем сделали неповторимую открытку
рождество новый год открытка королевская семья королева летисия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать