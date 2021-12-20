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Бывший глава Минздрава Хакасии получил срок за незаконное использование санавиации

Происшествия
Бывший глава Минздрава Хакасии получил срок за незаконное использование санавиации
pixabay.com

Абакан, 20 декабря. Абаканский суд вынес вердикт в отношении экс-министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий при использовании санитарной авиации.

Фамилии подсудимых не раскрывались. На этот счет в открытых источниках появлялись данные, с с 2017 по 2020 год кресло главы республиканского Минздрава занимал Владимир Костюш, а первым заместителем министра с 2016 года является Александр Стреленко. Бывшего министра осудили на три года лишения свободы условно, а действующего первого заместителя приговорили к двум годам условно с запретом занимать спецдолжности на 1,5 года.

«Абаканским городским судом вынесен приговор в отношении экс-министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Превышение должностных полномочий")», — следует из сообщения прокуратуры.

Тем временем Рузаевский районный суд вынес вердикт по уголовному делу учительницы одной из мордовских школ, обвиняемой в краже золота у детей. Преподавательницу осудили на три года условно.

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суд абакан хакасия
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