Влад Кадони рассказал о планах Ольги Орловой переехать вместе с новым мужем

Москва, 20 декабря. Телеведущий скандального шоу «Дом-2» Влад Кадони тепло отзывается о новом супруге коллеги Ольги Орловой. По его словам, певица планирует вместе с мужем переехать.

Недавно бывшая солистка группы «Блестящие» вышла замуж. О радостном событии в жизни звезда рассказала спустя некоторое время после регистрации отношений. Ее избранником стал бизнесмен, с которым артистка познакомилась в ресторане. Предприниматель долго ухаживал за Орловой, и та не смогла устоять перед мужчиной. Теперь супруги строят свой дом.

«Через девять месяцев после того, как познакомились, они съехались. Они совместно строят дом, планируют переехать», — рассказал друг певицы в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

По его словам, супруг старше Орловой на десять лет. Избранник певицы серьезный человек, но в личном общении «очень простой и приятный мужик», добавил Кадони.

Недавно Ольга Орлова, рассказав о замужестве, объяснила, почему супруг не носит обручальное кольцо. На это обратили внимание поклонники звезды, поэтому стали расспрашивать певицу. Как оказалось, супруг Орловой просто не любит носить украшения.