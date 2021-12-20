Житель Красноярского края схватил школьника у подъезда и попытался утащить его

Красноярск, 20 декабря. Мужчина схватил школьника, пытавшегося попасть в дом, и хотел утащить его. Но ребенку удалось вырваться. Инцидент произошел в поселке Солнечный Красноярского края.

Девятилетний ребенок подошел к подъезду и позвонил в домофон. В это время к нему подбежал мужчина и схватил его за руку, пытаясь оттащить от подъезда. Мальчику удалось вырваться и убежать. Об этом сообщил Telegram-канал «Красноярск №1».

Правоохранительные органы выяснили, что нападавшим оказался 45-летний житель Красноярска. Мужчина объяснил свое поведение тем, что хотел спасти мальчика от опасности, таившейся в подъезде. Он принес извинения ребенку и его матери.

Краснодарская полиция ранее задержала подозреваемых в нападении на пожилого человека и краже у него 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».