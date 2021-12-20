Чебурашка, норка или экокожа: какая верхняя одежда еще долго будет оставаться в тренде

Выбор зимней верхней одежды — вопрос, к которому надо подходить серьезно. Во-первых, эта одежда должна быть теплой и удобной. А во-вторых, универсальной, ведь ее стоимость выше остальных предметов гардероба, да и носятся потом шубы, куртки, пуховики не один сезон. Как не прогадать при покупке зимней верхней одежды и чему отдать предпочтение, в беседе с ФАН рассказала стилист Кати Зобкова.

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент зимнего гардероба: это и пуховики, и шубы из натурального меха, и дубленки, и так называемые шубы «Тедди». По словам стилиста, надо выбирать такую одежду, которая будет в тренде не менее десяти лет. Особенно это касается дорогостоящих вещей. Казалось бы, это невозможно, ведь мода изменчива, однако здесь есть свои нюансы.

«При выборе шубы изначально человек должен определиться — отдать предпочтение натуральному меху или искусственному. Изделий из натурального меха великое множество: шубы из норки, соболя, песца или овчины. Окончательный выбор человек обычно делает исходя из размеров кошелька и собственных предпочтений. Но есть общие правила столь дорогостоящей покупки. Я призываю обратить внимание на фурнитуру и детали шубы. Безумно дешевят огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и силуэт «летучая мышь» с укороченным рукавом», — подчеркнула стилист.

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Как объяснила собеседница ФАН, к «вечным фасонам», благодаря которым одежда долгое время будет актуальна, можно отнести — прямой крой, свободный силуэт и кокон. Причем чем больше модных деталей будет на изделии, тем быстрее шуба выйдет из моды, предупредила Зобкова.

Для любителей изделий из искусственного меха сейчас пришла настоящая эпоха Ренессанса. Шуб из искусственных материалов большое количество, они довольно высокого качества и самое главное — на пике моды.

«Сейчас очень популярны шубы из искусственного меха «Тедди», в народе этот материал нежно называют чебурашкой. Они не столько теплые, сколько красивые. «Тедди» уже завоевали наши сердца, поэтому останутся с нами надолго. Сегодня можно отхватить подобную шубу даже из двух цветов», — сказала Зобкова.

Также гардероб зимней одежды можно пополнить дубленкой из овчины, она теперь вновь в тренде. Однако изделие не должно быть обременено лишними деталями или элементами отделки, при этом актуальная длина — ниже бедер либо ниже коленей. Такой фасон, по словам стилиста, будет актуальным еще много лет. При выборе верхней одежды не стоит пренебрегать и пуховиками.

фото из личного архива Кати Зобковой /

«Пуховики так плотно вошли в нашу жизнь, что мы не задумываемся о моде. Но, если вы выберете пальто-пуховик свободного силуэта длины миди, например, без прошивки или с прошивкой-полоской, во-первых, вам будет и тепло, а во-вторых, выглядеть он будет модно», — рассказала Зобкова.

Стилист рекомендовала внимательно присмотреться и к пуховикам из экокожи. Помимо того, что это стильно, так еще и практично — такую вещь легко очистить от слякоти и брызг обычной влажной тряпкой. Зацикливаться на темных цветах верхней одежды, по ее словам, не стоит. Зимний гардероб может быть ярким: зеленого, бордового, голубого, синего, красного, серого и даже белого цветов.

Ранее Кати Зобкова рассказала, как выбрать наряд для новогодней ночи, и перечислила антитренды в одежде 2022 года. Стилист посоветовала отказаться от нарядов из слишком прозрачных тканей и помпезных платьев со шлейфом. А блеск или пайетки надо использовать дозировано: они должны быть либо в аксессуарах и обуви, либо только на одежде.