Занятия для учеников младших классов в Якутии отменили из-за сорокаградусных морозов

Якутск, 20 декабря. Ученики 1–5 классов в Якутске отправлены на дистанционное обучение из-за мороза в минус 44 градуса. Такую информацию привели в Instagram-аккаунте управления образования городской мэрии.

Якутские школьники с первого по восьмой класс ранее так же находились на «дистанте» с 30 ноября по 6 декабря. Соответствующее решение власти приняли ввиду роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. После этого городской аппарат решил продлить дистанционный формат обучения до 12 декабря. Очное обучение было возобновлено с 13 числа.

«Сегодня, 20 декабря, по данным ЯУГМС (Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Прим. ред.), температура наружного воздуха составила минус 44 градуса, ветер - 1 м/с», — сообщили в управлении.

Тем временем якутские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. Документ поддержали 43 парламентария, против высказались 12 человек, воздержался один.