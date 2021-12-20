Звезды рекомендуют настроиться на позитивный лад в зеркальную дату 21.12.2021

Москва, 20 декабря. Вторник новой рабочей недели 21 декабря станет днем зимнего солнцестояния. Примечательно, что дата является зеркальной, а это означает, что день станет одним из самых энергетически насыщенных в уходящем году.

Астрологи уже давно связывают этот период времени с положительными изменениями в жизни и возможностью реализовать свой скрытый потенциал. Эксперты утверждают, что больше остальных влияние магических чисел ощутят Овны, Раки, Весы и Козероги.

Во вторник 21 декабря специалисты по звездам рекомендуют заняться домашними делами, например уборкой. Стоит украсить свой домашний очаг и избавиться от ненужного хлама. Также необходимо очистить эмоциональный фон от негатива и настроиться на позитивный лад.

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Астрологи рекомендуют четко и ясно сформулировать свои цели и желания. При этом стоит помнить, что мысли должны быть позитивные. Вечером наступит кульминационный момент. В 21:12, когда время на часах будет полностью дублировать зеркальную дату, нужно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется, считают звездочеты.

Ранее эксперты пообещали в Новом году финансовые успехи некоторым знакам зодиака. Однако достижение поставленных целей будет зависеть от конкретных желаний и стремлений их исполнить.