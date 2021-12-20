Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии эвакуированных рабочих из шахты имени Рубана

Кемерово, 20 декабря. Все работы в шахте имени Рубана в Кемеровской области будут приостановлены до завершения деятельности горноспасателей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Днем ранее на горнодобывающем предприятии произошло нагревание угольного пласта до критических температур. Из-за этого в срочном порядке было эвакуировано 128 рабочих.

«Шахта работать не будет до того момента, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, и только после этого момента будет приниматься решение о начале работы шахты. Все шахтеры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтеров не пострадал», — сказал Цивилев.

Глава Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше ранее отчитался о нахождении очага. По его словам, сейчас сотрудники МЧС пытаются локализовать огонь, после чего планируется выполнение работ по изоляции и инертизации участка возгорания.