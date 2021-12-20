Звезды шоу-бизнеса обсудили развод Лепса без его участия

Москва, 20 декабря. Звезды отечественного шоу-бизнеса обсудили в студии «Звезды сошлись» на НТВ развод и плохое самочувствие певца Григория Лепса. Некоторые коллеги не верят, что артист запил из-за проблем в личной жизни.

Королева джаза Лариса Долина недавно удивила поклонников, что из-за болезни Лепса пришлось отложить их дуэт. Следом стало известно, что исполнитель разводится с супругой после 20 лет брака.

На фоне громких инфоповодов в СМИ стали появляться разные теории о том, что же случилось с исполнителем хита «Рюмка водки на столе». Чтобы пресечь пересуды, Лепс вышел на связь и объяснил, что у него случился «не очень страшный» гипертонический кризис. Однако вопросов у поклонников появилось еще больше. Теперь люди строят версии, что могло пошатнуть здоровье артиста.

Коллеги Лепса предположили, что на его самочувствии сказался разрыв с супругой Анной Шаплыковой. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов допустил, что причиной расставания пары могла стать банальная усталость друг от друга.

Певец Шура высказал предположение, что ухудшение здоровья Лепса не связано с алкоголем. По его словам, употреблять спиртное в творческой среде — это норма.

«Ни разу не разводился, но я пью. Я не устаю повторять, что пять ампул в моей попе зашиты от алкоголизма. Не про Гришу это, Гриша очень крепкий, хороший», — пояснил Шура.

О разводе исполнителя стало известно полторы недели назад. Что стало причиной внезапного расставания доподлинно неизвестно, но инициатором разрыва выступила Анна. Судебное заседание назначено на 20 декабря.