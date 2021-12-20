Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 09:31
09:26
Общество
Циклон «Нео» принесет в Петербург снег и похолодание
09:25
Политика
Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности
09:22
Общество
Почему молдавские чиновники хотят разорвать отношения с Россией, обсудят в «Патриоте»
09:21
Общество
Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли на рассмотрение в Госдуму РФ
09:19
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
09:15
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро
09:07
Происшествия
Раненного в шею и сломавшего ногу обидчику гвоздодером прикамца осудили условно
09:07
Происшествия
Бывший глава Минздрава Хакасии получил срок за незаконное использование санавиации
09:04
Шоу-бизнес
Влад Кадони рассказал о планах Ольги Орловой переехать вместе с новым мужем
09:01
Происшествия
Утренние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезды шоу-бизнеса обсудили развод Лепса без его участия

Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса обсудили развод Лепса без его участия
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 20 декабря. Звезды отечественного шоу-бизнеса обсудили в студии «Звезды сошлись» на НТВ развод и плохое самочувствие певца Григория Лепса. Некоторые коллеги не верят, что артист запил из-за проблем в личной жизни.

Королева джаза Лариса Долина недавно удивила поклонников, что из-за болезни Лепса пришлось отложить их дуэт. Следом стало известно, что исполнитель разводится с супругой после 20 лет брака.

На фоне громких инфоповодов в СМИ стали появляться разные теории о том, что же случилось с исполнителем хита «Рюмка водки на столе». Чтобы пресечь пересуды, Лепс вышел на связь и объяснил, что у него случился «не очень страшный» гипертонический кризис. Однако вопросов у поклонников появилось еще больше. Теперь люди строят версии, что могло пошатнуть здоровье артиста.

Коллеги Лепса предположили, что на его самочувствии сказался разрыв с супругой Анной Шаплыковой. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов допустил, что причиной расставания пары могла стать банальная усталость друг от друга.

Певец Шура высказал предположение, что ухудшение здоровья Лепса не связано с алкоголем. По его словам, употреблять спиртное в творческой среде — это норма.

«Ни разу не разводился, но я пью. Я не устаю повторять, что пять ампул в моей попе зашиты от алкоголизма. Не про Гришу это, Гриша очень крепкий, хороший», — пояснил Шура.

О разводе исполнителя стало известно полторы недели назад. Что стало причиной внезапного расставания доподлинно неизвестно, но инициатором разрыва выступила Анна. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезды шоу-бизнеса обсудили развод Лепса без его участия
развод лепс звезды сошлись
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать