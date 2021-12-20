Зрители «Ледникового периода»: Милохин и Медведева превращают проект в «Дом-2»

Москва, 20 декабря. Страстные номера участников «Ледникового периода» в предфинальных выпусках шоу по-настоящему шокируют зрителей. Некоторым проект на Первом канале начал напоминать известную программу «Дом-2», в ходе которой участники ищут свою любовь.

В эфир вышло уже 10 сезонов популярного шоу. За это время зрителей удивляли уникальными поддержками, профессиональными пируэтами, эмоциональными номерами. Однако с каждым сезоном участники идут все дальше, придумывая все новые ходы, чтобы привлечь внимание аудитории, передает TNV.RU.

Дальше всех пошли блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Каждый выпуск они поражали своих фанатов — их прокаты попадали в топы и становились вирусными. При этом жюри не всегда высоко оценивали их прокат, но пара традиционно находилась в центре инфополя. Поклонники давно предполагали, что между звездами пробежала искра, и вот недавно они эту догадку подтвердили.

Так, Медведева и Милохин после очередного успешного проката слились в долгом и страстном поцелуе. А в одной из последних программ они воссоздали страстную сцену с близостью на столе. После этого члены жюри долго не могли прийти в себя и ограничивались только томными улыбками. Позже ведущий Алексей Ягудин посчитал, что это программа заслуживает возрастного ограничения «18+». А хореограф Алла Сигалова и вовсе решила, что с «сексом у ребят все в порядке».

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Однако такие откровенности привлекают не всех зрителей. По мнению некоторых пользователей соцсетей, Милохин и Медведева зашли слишком далеко и превращают спортивное шоу в нечто непристойное.

«"Ледниковый период" превращается в "Дом-2", — констатирует журналист Артур Еникеев, который стал зрителем предфинального выпуска.

Однако сами знаменитости отрицают свою возможную связь. По их словам, все происходит только в кадре и ради поклонников. Эта версия в очередной раз подтверждает мысль о желании звезд «поймать хайп».