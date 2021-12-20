Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 09:30
09:26
Общество
Циклон «Нео» принесет в Петербург снег и похолодание
09:25
Политика
Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности
09:22
Общество
Почему молдавские чиновники хотят разорвать отношения с Россией, обсудят в «Патриоте»
09:21
Общество
Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли на рассмотрение в Госдуму РФ
09:19
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
09:15
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро
09:07
Происшествия
Раненного в шею и сломавшего ногу обидчику гвоздодером прикамца осудили условно
09:07
Происшествия
Бывший глава Минздрава Хакасии получил срок за незаконное использование санавиации
09:04
Шоу-бизнес
Влад Кадони рассказал о планах Ольги Орловой переехать вместе с новым мужем
09:01
Происшествия
Утренние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зрители «Ледникового периода»: Милохин и Медведева превращают проект в «Дом-2»

Шоу-бизнес
Зрители «Ледникового периода»: Милохин и Медведева превращают проект в «Дом-2»
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 20 декабря. Страстные номера участников «Ледникового периода» в предфинальных выпусках шоу по-настоящему шокируют зрителей. Некоторым проект на Первом канале начал напоминать известную программу «Дом-2», в ходе которой участники ищут свою любовь.

В эфир вышло уже 10 сезонов популярного шоу. За это время зрителей удивляли уникальными поддержками, профессиональными пируэтами, эмоциональными номерами. Однако с каждым сезоном участники идут все дальше, придумывая все новые ходы, чтобы привлечь внимание аудитории, передает TNV.RU.

Дальше всех пошли блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Каждый выпуск они поражали своих фанатов — их прокаты попадали в топы и становились вирусными. При этом жюри не всегда высоко оценивали их прокат, но пара традиционно находилась в центре инфополя. Поклонники давно предполагали, что между звездами пробежала искра, и вот недавно они эту догадку подтвердили.

Так, Медведева и Милохин после очередного успешного проката слились в долгом и страстном поцелуе. А в одной из последних программ они воссоздали страстную сцену с близостью на столе. После этого члены жюри долго не могли прийти в себя и ограничивались только томными улыбками. Позже ведущий Алексей Ягудин посчитал, что это программа заслуживает возрастного ограничения «18+». А хореограф Алла Сигалова и вовсе решила, что с «сексом у ребят все в порядке».

Зрители «Ледникового периода»: Милохин и Медведева превращают проект в «Дом-2»
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Однако такие откровенности привлекают не всех зрителей. По мнению некоторых пользователей соцсетей, Милохин и Медведева зашли слишком далеко и превращают спортивное шоу в нечто непристойное.

«"Ледниковый период" превращается в "Дом-2", — констатирует журналист Артур Еникеев, который стал зрителем предфинального выпуска.

Однако сами знаменитости отрицают свою возможную связь. По их словам, все происходит только в кадре и ради поклонников. Эта версия в очередной раз подтверждает мысль о желании звезд «поймать хайп».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Зрители «Ледникового периода»: Милохин и Медведева превращают проект в «Дом-2»
медведев ледниковый период Милохин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать