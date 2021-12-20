Школьница погибла под колесами грузового автомобиля в Култуке

Култук, 20 декабря. Ребенок стал жертвой аварии в Култуке Иркутской области. Водитель грузовика насмерть сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональной службе ГУ МВД России.

Правоохранительные органы проводят служебную проверку по факту аварии. В ходе следственных мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.

Из-за гибели школьницы прокуратура Слюдянского района назначила проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, ведомство взяло под личный контроль ход расследования смертельной аварии.

Еще одно ДТП произошло в Петропавловске-Камчатском. При столкновении двух иномарок пострадала восьмилетняя девочка. Врачи госпитализировали ее, однако здоровью ребенка ничего не угрожает.