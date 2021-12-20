Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 09:30
09:26
Общество
Циклон «Нео» принесет в Петербург снег и похолодание
09:25
Политика
Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности
09:22
Общество
Почему молдавские чиновники хотят разорвать отношения с Россией, обсудят в «Патриоте»
09:21
Общество
Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли на рассмотрение в Госдуму РФ
09:19
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
09:15
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро
09:07
Происшествия
Раненного в шею и сломавшего ногу обидчику гвоздодером прикамца осудили условно
09:07
Происшествия
Бывший глава Минздрава Хакасии получил срок за незаконное использование санавиации
09:04
Шоу-бизнес
Влад Кадони рассказал о планах Ольги Орловой переехать вместе с новым мужем
09:01
Происшествия
Утренние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Школьница погибла под колесами грузового автомобиля в Култуке

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 08:08
Происшествия
Школьница погибла под колесами грузового автомобиля в Култуке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Култук, 20 декабря. Ребенок стал жертвой аварии в Култуке Иркутской области. Водитель грузовика насмерть сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональной службе ГУ МВД России.

Правоохранительные органы проводят служебную проверку по факту аварии. В ходе следственных мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.

Из-за гибели школьницы прокуратура Слюдянского района назначила проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, ведомство взяло под личный контроль ход расследования смертельной аварии.

Еще одно ДТП произошло в Петропавловске-Камчатском. При столкновении двух иномарок пострадала восьмилетняя девочка. Врачи госпитализировали ее, однако здоровью ребенка ничего не угрожает.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Школьница погибла под колесами грузового автомобиля в Култуке
авария мвд скорая помощь смерть ребенка култук
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать