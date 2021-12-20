Суд признал вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни» Комковой

Кемерово, 20 декабря. Центральный районный суд Кемерова установил, что экс-руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под ТРЦ «Зимняя вишня» получила взятку от застройщика, и вместе с другими фигурантами дела отмывала деньги.

Кемеровский суд после почти двух лет слушаний начал оглашение приговора по второму уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне», обвиняемыми по которому проходят четыре человека. Среди фигурантов — Комкова.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки... Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — приводит ТАСС слова судьи.

Обвинение считает, что Комкова получила 7 миллионов рублей от застройщика ТЦ «Зимняя вишня». Получив мзду, чиновница не стала привлекать к ответственности компанию, которая проводила работы по реконструкции здания без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Кроме того, Комкова и ее экс-подчиненная не приняли никаких мер по устранению выявленных в ходе проверки в 2014 году нарушений, допущенных во время строительства и реставрации здания.