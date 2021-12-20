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Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса

Общество
Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об освобождении ряда российских семей от уплаты госпошлины за услуги нотариуса. Соответствующее письмо передано министру труда и социальной защиты.

Волынец считает, что в случае смерти одного или двоих родителей оставшиеся члены многодетной или малоимущей семьи не должны платить госпошлину. В частности, это касается таких нотариальных услуг, как выдача документа о наследстве, вскрытие конверта с завещанием и другие. Об этом передает RT.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей», — говорится в письме.

Как добавила омбудсмен, сейчас госпошлину необходимо оплачивать каждому наследнику. В случае реализации инициативы будут созданы дополнительные условия стимулирования рождаемости и поддержки семей, считает она.

Ранее в Госдуме предложили еще ряд льгот для многодетных семей. В частности, создание единой системы скидок на услуги ЖКХ.

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омбудсмен инициатива госпошлина нотариальные услуги
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