Омбудсмен Волынец предложила освободить малоимущие семьи от пошлины за услуги нотариуса

Москва, 20 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой об освобождении ряда российских семей от уплаты госпошлины за услуги нотариуса. Соответствующее письмо передано министру труда и социальной защиты.

Волынец считает, что в случае смерти одного или двоих родителей оставшиеся члены многодетной или малоимущей семьи не должны платить госпошлину. В частности, это касается таких нотариальных услуг, как выдача документа о наследстве, вскрытие конверта с завещанием и другие. Об этом передает RT.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей», — говорится в письме.

Как добавила омбудсмен, сейчас госпошлину необходимо оплачивать каждому наследнику. В случае реализации инициативы будут созданы дополнительные условия стимулирования рождаемости и поддержки семей, считает она.

Ранее в Госдуме предложили еще ряд льгот для многодетных семей. В частности, создание единой системы скидок на услуги ЖКХ.