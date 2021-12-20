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«Работа.ру»: 69% россиян в новогоднюю ночь загадают здоровья себе и близким

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 08:01
Общество
«Работа.ру»: 69% россиян в новогоднюю ночь загадают здоровья себе и близким
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Москва, 20 декабря. Новогодняя ночь традиционно является моментом, когда все загадывают желания. Так, 69% россиян признались, что под бой курантов они пожелают здоровья себе и близким, следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Чуть менее 35% раскрыли, что загадают высокую зарплату, а 33% респондентов хотят простого счастья. Почти 25% признались, что больше всего желают окончания пандемии, а каждый пятый мечтает о материальных ценностях — новой квартире, машине или даче. Об этом передает RT.

Чуть менее 20% попросят дать им подсказку при поиске призвания, а 14% хотят чемодан с 1 миллионом долларов. Около 13% россиян мечтают о любви. Менее десяти процентов загадают поход на концерт любимой группы, перевод на удаленный режим работы и миллион подписчиков в соцсетях.

Парапсихолог Елена Ерлин считает, что исполнению желаний способствует правильная подготовка к Новому году. Специалист рассказала, какие ритуалы для этого нужно соблюсти.

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новый год опрос новогодняя ночь желания
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