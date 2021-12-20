Tencent: у России есть пять верных союзников, которые не подведут в случае войны с США

Пекин, 20 декабря. Россия заручится поддержкой как минимум пяти союзников в противостоянии с США. Такое мнение выразили военные аналитики китайского издания Tencent.

Авторы отметили, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном впервые за прошедшие десятилетия достигли уровня холодной войны. У обеих сторон есть достаточно противоречий, и никто не намерен уступать позиции, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

На фоне столь напряженной обстановки мировое сообщество стало тревожиться о возможных последствиях спора двух держав. Политические элиты опасаются, что США и Россия перенесут разрешение разногласий в плоскость военного конфликта.

«США нагнетают атмосферу вокруг ситуации на Украине, преувеличивая угрозу, исходящую для этой страны со стороны России. Это привело к обострению конфронтации между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнули эксперты.

Однако в случае военного конфликта Москва не останется в одиночестве. Китайские аналитики полагают, что Россию поддержат по крайней мере пять союзников, которые не подведут в самый отвественный момент.

«Надводный флот, наземные войска, авиация, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки», — перечислили аналитики.

В настоящих реалиях полагаться на другие страны не рационально, так как это чревато предательством, добавили авторы. Но у России есть надежный тыл, который поможет ей дать отпор США.

Напряженность в отношениях России и Соединенных Штатах ранее отметил и член Совфеда РФ Алексей Пушков. Парламентарий заявил, что США давно ведут политическую войну против России, которая уже стала не холодной, а «ледяной».