Пассажиров «Союза МС-20» эвакуировали на наземном транспорте вместо вертолета

Москва, 20 декабря. Космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и двух японских туристов эвакуировали с места посадки корабля «Союз МС-20» на специальном наземном транспорте.

Изначально для этого планировалось использовать вертолет. Однако планы изменились из-за неблагоприятных погодных условий. В итоге пассажиров «Союза МС-20» забирали из степи Казахстана на наземном транспорте.

Вместе с россиянином на борту спускаемого аппарата корабля находились японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. О возвращении космонавта и туристов ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Экипаж Ан-26 подтвердил посадку спускаемого аппарата пилотируемого корабля с экипажем. С возвращением на Землю, дорогой Александр», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне к предполагаемым местам приземления космического корабля «Союз МС-20» направились поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» из состава Центрального военного округа. Специально для его встречи были выделены четыре специализированных транспортных средства.