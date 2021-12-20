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Московский суд оставил под стражей подозреваемых в избиении мужчины дагестанцев

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 07:38
Происшествия
Московский суд оставил под стражей подозреваемых в избиении мужчины дагестанцев
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Троих приезжих из Республики Дагестан граждан, подозреваемых в избиении мужчины в вагоне метро, оставили под арестом. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

По версии следствия, трое кавказцев 4 октября во время поездки в метро начали себя некультурно вести и браниться в сторону попутчиц. Один из мужчин сделал дагестанцам замечание, в ответ на это они набросились на пассажира и начали избивать его ногами. Подозреваемые были задержаны в тот же день и помещены под стражу, пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года», — сказано в постановлении суда.

Ранее суд оставил под арестом двоих участников ДТП, во время которого из багажника машины выпало обезображенное тело. Правоохранители подозревают одного из обвиняемых в каннибализме.

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суд москва метро дагестанцы
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