Московский суд оставил под стражей подозреваемых в избиении мужчины дагестанцев

Москва, 20 декабря. Троих приезжих из Республики Дагестан граждан, подозреваемых в избиении мужчины в вагоне метро, оставили под арестом. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

По версии следствия, трое кавказцев 4 октября во время поездки в метро начали себя некультурно вести и браниться в сторону попутчиц. Один из мужчин сделал дагестанцам замечание, в ответ на это они набросились на пассажира и начали избивать его ногами. Подозреваемые были задержаны в тот же день и помещены под стражу, пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года», — сказано в постановлении суда.

Ранее суд оставил под арестом двоих участников ДТП, во время которого из багажника машины выпало обезображенное тело. Правоохранители подозревают одного из обвиняемых в каннибализме.