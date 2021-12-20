Боррель констатировал выполнение Россией договоренностей по поставкам газа в Европу

Брюссель, 20 декабря. Россия может использовать поставки газа в Европу для «давления» на процесс лицензирования «Северного потока — 2». Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Газпром» тщательно контролирует объемы поставок голубого топлива в Европу, чтобы не снизить стоимость на газ. Такой подход может объясняться намерением Москвы вынудить ЕС выдать разрешение на запуск «СП-2».

«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель в своем блоге.

При этом Россия на данный момент единственная страна, которая может помочь европейским государствам в период отопительного сезона. Именно этим она из дружеских и союзнических побуждений и занимается, обеспечивая 40% потребностей Евросоюза в голубом топливе. Газ поставляется через газопроводы, проходящие через территорию Украины и Белоруссии, а также Балтийское море.

Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС необходимо принять предложение России об переговорах по созданию правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Евросоюзу необходимо быть участников любых дискуссий на темы глобальной безопасности и стратегической стабильности.