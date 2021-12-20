Аналитик Всемирного банка Найт: Россия вынуждена справляться с четырьмя вызовами экономики

Вашингтон, 20 декабря. Российская экономика самоотверженно справляется с различными вызовами, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Существующие на данный момент риски перечислил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

Найт считает, что сейчас нужно обратить внимание не на теоретические, а реальные угрозы для экономики страны. По мнению экономиста, пока их насчитывается четыре, передает газета «Ведомости».

«Их четыре — пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход», — заявил Найт.

Что касается пандемии коронавируса, то она сейчас давит на все страны мира. Побороть эту проблему смогут только высокие темпы вакцинации, уверен экономист. Россия встала на этот путь и активно увеличивает темпы прививания населения. Поэтому с данной проблемой расправиться можно будет уже в 2022 году.

Говоря об инфляции Найт заметил, что Центральный банк предпринимает своевременные усилия для ее погашения. Однако контролировать рост цен на территории огромной страны сложно.

«Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок», — сказал эксперт.

При этом устойчивое замедление инфляции в России будет наблюдаться уже в начале 2022 года. Такого мнения ранее придерживалась и глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.

Геополитика, по словам Найта, выражается в введении международных санкций против России. Однако этот риск не оказывает негативного воздействия, так как страна уже привыкла функционировать в режиме постоянных ограничений. Кроме того, в 2022 году вероятность введения новых мер минимальна.

Последний риск — это энергопереход. При этом на данный момент он не представляет серьезной угрозы для российской экономики. Предполагается, что его темпы могут ускориться в далеком будущем.

Недавно российский лидер Владимир Путин отметил, что экономика государства почти восстановилась от последствий коронавируса. Сейчас РФ предстоит трансформация всей экономической жизни. После быстрого восстановления ожидается качественный рост.