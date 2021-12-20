Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 08:01
08:00
Общество
Real Simple: брокколи способны укрепить иммунитет и улучшить настроение
08:00
Весь мир
Госсекретарь США Блинкен совершил первый визит в Юго-Восточную Азию
07:53
Происшествия
Четыре легковушки столкнулись на скользкой «Нарве» в Ленинградской области
07:52
Политика
Tencent: у России есть пять верных союзников, которые не подведут в случае войны с США
07:48
Происшествия
Один человек погиб и 14 пострадали при аварии автобуса и легковушки в Мурманской области
07:45
Общество
Пассажиров «Союза МС-20» эвакуировали на наземном транспорте вместо вертолета
07:38
Происшествия
Московский суд оставил под стражей подозреваемых в избиении мужчины дагестанцев
07:38
Экономика
Боррель констатировал выполнение Россией договоренностей по поставкам газа в Европу
07:34
Экономика
Аналитик Всемирного банка Найт: Россия вынуждена справляться с четырьмя вызовами экономики
07:24
Происшествия
Возгорание произошло на шахте имени Рубана в Кемеровской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Всемирного банка Найт: Россия вынуждена справляться с четырьмя вызовами экономики

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 07:34
Экономика
Аналитик Всемирного банка Найт: Россия вынуждена справляться с четырьмя вызовами экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 декабря. Российская экономика самоотверженно справляется с различными вызовами, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Существующие на данный момент риски перечислил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

Найт считает, что сейчас нужно обратить внимание не на теоретические, а реальные угрозы для экономики страны. По мнению экономиста, пока их насчитывается четыре, передает газета «Ведомости».

«Их четыре — пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход», — заявил Найт.

Что касается пандемии коронавируса, то она сейчас давит на все страны мира. Побороть эту проблему смогут только высокие темпы вакцинации, уверен экономист. Россия встала на этот путь и активно увеличивает темпы прививания населения. Поэтому с данной проблемой расправиться можно будет уже в 2022 году.

Говоря об инфляции Найт заметил, что Центральный банк предпринимает своевременные усилия для ее погашения. Однако контролировать рост цен на территории огромной страны сложно.

«Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок», сказал эксперт.

При этом устойчивое замедление инфляции в России будет наблюдаться уже в начале 2022 года. Такого мнения ранее придерживалась и глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.

Геополитика, по словам Найта, выражается в введении международных санкций против России. Однако этот риск не оказывает негативного воздействия, так как страна уже привыкла функционировать в режиме постоянных ограничений. Кроме того, в 2022 году вероятность введения новых мер минимальна.

Последний риск — это энергопереход. При этом на данный момент он не представляет серьезной угрозы для российской экономики. Предполагается, что его темпы могут ускориться в далеком будущем.

Недавно российский лидер Владимир Путин отметил, что экономика государства почти восстановилась от последствий коронавируса. Сейчас РФ предстоит трансформация всей экономической жизни. После быстрого восстановления ожидается качественный рост.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Всемирного банка Найт: Россия вынуждена справляться с четырьмя вызовами экономики
санкции инфляция коронавирус энергопереход
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать