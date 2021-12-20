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Возгорание произошло на шахте имени Рубана в Кемеровской области

Происшествия
Возгорание произошло на шахте имени Рубана в Кемеровской области
pixabay.com

Кемерово, 20 декабря. Очаг возгорания выявлен на шахте имени А.Д. Рубана, где ранее были приостановлены работы. Об этом сообщил глава Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По его словам, в ходе работ горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания угольного пласта. Он находился в одной из горных выработок шахты имени Рубана. Информация о пострадавших пока не поступала.

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом — прим. ФАН) данного участка», — пояснил Ше в беседе с журналистами.

Накануне из шахты была проведена экстренная эвакуация. Спасатели вывели на поверхность 128 рабочих.

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