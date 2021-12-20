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Уличная кошка попыталась украсть котенка у человека и стала звездой TikTok

Общество
Уличная кошка попыталась украсть котенка у человека и стала звездой TikTok
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 20 декабря. Котенок по кличке Пирожок едва не оказался жертвой похищения дворовых кошек. Пушистые бандиты попытались украсть малыша прямо на глазах у его хозяйки.

Девушка вышла на прогулку вместе со своим питомцем. Чтобы тот не потерялся, она надела на него маленький поводок. На улице им повстречалась банда черных котов, один из которых схватил котенка в зубы и попытался утащить.

Все происходящее хозяйка питомца снимала на камеру мобильного телефона. Получившееся видео она опубликовала на своей странице в соцсети TikTok. Всего за три дня ролик посмотрели свыше 1,6 миллиона пользователей, передает «Ридус».

«Ахахаха, забирают в племя теней», — пошутил один из подписчиков.

«Выкуп будут просить», — предположил второй.

Сам котенок совершенно не сопротивлялся похитителям. Некоторые даже усомнились, что он живой, приняв его за плюшевую игрушку.

«Как плюшевого утащил», — отметил юзер.

Недавно пользователи соцсетей активно обсуждали ролик с котом-джентльменом. Пушистый романтик украл цветок из чужого букета, чтобы бросить его к ногам хозяйки.

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видео кошка tiktok
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