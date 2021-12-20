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Шоу-бизнес
Сергей Соседов довел Ольгу Бузову до истерики на шоу «Х-Фактор»
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Сергей Соседов довел Ольгу Бузову до истерики на шоу «Х-Фактор»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 07:12
Шоу-бизнес
Сергей Соседов довел Ольгу Бузову до истерики на шоу «Х-Фактор»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 декабря. Певица Ольга Бузова и музыкальный критик Сергей Соседов устроили перепалку на белорусском шоу «Х-Фактор». Причиной стало выступление участника проекта Никиты Белько.

В прошлом выпуске молодой человек получил долю критики от Соседова. Музыкант связал успех парня с его привлекательной внешностью и указал ему на отсутствие выдающихся навыков.

Юноша перед очередным выступлением заявил, что «всю жизнь пробивал себя дорогу талантом», поэтому такие обвинения ему неприятны. Смелость Белько задела Соседова, и он снова обрушился на участника с критикой.

«Я вообще не хочу комментировать этот номер. А зачем комментировать, если участник не уважает членов жюри? Все, кто сидит за этим столом, гораздо опытнее тебя. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей», — указал музыкальный критик.

Бузова агрессивно встала на защиту молодого человека. Она заявила, что Соседов вместе с рэпером Серегой подготовили тщательно спланированную провокацию против ее подопечного. Однако музыкальный критик обрушился и на певицу.

«Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Я даже не услышал, что мне там Серега сказал. Оль, ты в своем уме?» — заявил Соседов.

Белько в итоге расплакался. В слезы пустилась и Ольга Бузова, которая искренне переживает за своих подопечных. Впрочем, Белько удалось пройти в суперфинал, как и другому члену команды звезды Андрею Панисову.

Сергей Соседов неоднократно критиковал Бузову и убеждает своих фанатов, что у нее совсем нет таланта. Однако он нашел и позитивные качества в характере звезды. По его словам, она очень трудолюбивая, что делает ее «русской Мадонной».

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Соседов довел Ольгу Бузову до истерики на шоу «Х-Фактор»
бузова соседов Х-Фактор
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