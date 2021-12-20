День святителя Амвросия: девушки 20 декабря могут привлечь женское счастье

Москва, 20 декабря. Православные верующие 20 декабря вспоминают святого Амвросия Медиоланского. В этот день традиционно христиане придерживаются ряда правил и запретов, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

Амвросий в годы жизни получил крупное наследство от богатых родителей-аристократов. Однако он не стал расточительно его тратить, а большую часть пожертвовал церкви. Сам святой до конца своих дней вел скромный и строгий образ жизни. Считается, что он был одним из лучших проповедников христианства в Европе и приобрел последователей еще при жизни.

Тяжелая работа и злые духи

В этот день, согласно преданиям, нельзя выполнять тяжелую работу и стирать белье. Кроме того, лучше предостеречься от мытья головы и расчесывания волос.

Также стоит воздержаться от веселья. Песнопения 20 декабря могут только разгневать бога. Православные не должны забывать и о рождественском посте, во время которого нельзя есть пищу животного происхождения. Лучше отказаться и от алкогольных напитков, а одеваться в неяркую одежду. В противном случае ослушание привлечет внимание злых духов.

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Подготовка приданного и женское счастье

На Амвросия христиане советуют мастерить одежду. Именно в этот день девушкам можно положить начало приготовления своего будущего приданого. Замужним женщинам полагается навести уборку в доме и поменять занавески. Такими способами можно привлечь счастье в личную жизнь.

Мужчины должны заняться заготовками продуктов на долгую зиму. Они традиционно отправлялись резать кур и свиней, коптить рыбу и солить сало.

Холодно или жарко?

В этот день люди пытались определить, какая погода их ждет в ближайшем и далеком будущем. Так, если 20 декабря идет мокрый снег, то лето будет дождливым. Если установилась ясная погода, то наоборот — засушливым.

Однако многие россияне привыкли узнавать погоду привычным способом — с помощью синоптиков. Например, жителей европейской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни. Температура упадет на 12 градусов ниже средних показателей.