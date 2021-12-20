Экс-посол США в России Пикеринг: развал СССР можно было предотвратить

Москва, 20 декабря. Процесс развала Советского Союза можно было предотвратить при своевременном принятии экономических решений. Об этом заявил бывший посол США в России Томас Пикеринг.

Распад СССР стал неожиданным событием для руководства Соединенных Штатов того времени. Если бы власти Советского Союза приняли ряд реформ в экономике — страна не развалилась бы, передает ТАСС.

«Появление Бориса Ельцина было по большей части новым явлением для основного числа американских комментаторов. Через некоторое время они приспособились. Но... прекращение существования Советского Союза стало неожиданностью для всех», — сообщил экс-посол.

Недавно прошла тридцатая годовщина заключения договора в Беловежской пуще, который подразумевал распад СССР. В юбилейную дату, депутат и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал подписавших соглашение политиков «безвольными подкаблучниками».