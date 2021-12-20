Президент Чехии Земан обвинил евробюрократов в росте цен на свет и газ

Прага, 20 декабря. Захвативший Европу энергетический кризис стал следствием Зеленого пакта (Green Deal), принятого ЕК в 2019 году. Такое мнение в эфире телеканала CNN Prima News высказал президент Чехии Милош Земан.

Глава государства обратил внимание, что у Европы сейчас нет иного выхода, кроме как отказаться от перехода на зеленую энергетику. Другого пути выхода из энергокризиса Земан не назвал.

«Энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30–70% цен на электроэнергию и на газ, в первую очередь, вызван именно Green Deal... Повторяю, единственное решение энергетического кризиса заключается в том, чтобы выйти из Green Deal и наконец действовать как суверенная страна», — подчеркнул чешский президент.

Земан добавил, что если Еврокомиссия хочет с 2030 года полностью запретить газовое отопление и перейти на «непроверенный водород, о котором никто ничего толком не знает», а также табуировать использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то Чехия должна покинуть Зеленый пакт. Поскольку, продолжил политик, эти требования ЕК являются «нонсенсом».

Тем временем фьючерсы на энергоресурс с поставками в январе приближаются к историческому максимуму цен. Несколько дней назад цена за тысячу кубометров газа превысила отметку в 1700 долларов. О том, какими последствиями это обернется для Европы рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.