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Провалившихся во время прогулки на снегоходе ямальцев доставили в больницу Яр-Сале

Происшествия
Провалившихся во время прогулки на снегоходе ямальцев доставили в больницу Яр-Сале
Северная тропа

Салехард, 20 декабря. Четверо жителей Ямало-Ненецкого автономного округа во время прогулки на снегоходе провалились в полынью. Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

Транспортное средство туристов из-за аварии провалилось под лед. Для вызволения оказавшихся в плену снегов ямальцев на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Ведомство привлекло к спасению вертолет.

Всех участников инцидента доставили в больницу Яр-Сале. Подробной информации о состоянии потерпевших на данный момент не поступало, сообщает издание «Север Пресс».

Недавно в ЯНАО произошел еще один курьезный случай с неожиданным падением. В Лабытнанги на станции Обской мужчина без определенного места жительства проломил потолок квартиры, гуляя по чердаку.

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мчс янао снегоход
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