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Жителям Забайкалья разрешили проводить новогодние банкеты в кафе и ресторанах

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 06:52
Общество
Жителям Забайкалья разрешили проводить новогодние банкеты в кафе и ресторанах
pixabay.com

Чита, 20 декабря. Жители Забайкальского края смогут с 22 декабря проводить банкеты и корпоративы в кафе и ресторанах. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Ранее действовал запрет на подобные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили сделать послабление, чтобы люди смогли насладиться одним из главных праздников года в максимально привычных условиях.

«Постановлением губернатора Забайкальского края от 19 декабря введены дополнительные требования и условия в отношении объектов торговли и общепита. С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Для посещения подобных мероприятий по-прежнему будет нужен QR-код, а столы в заведениях должна быть расположены на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Вместе с тем администраторы кафе и ресторанов обязаны предоставить доступ к камерам видеонаблюдения для мониторинга соблюдения санитарных правил.

Вечером 19 декабря московские власти объявили о продлении срока действия QR-кода граждан, переболевших COVID-19. Однако время действия ПЦР-теста было сокращено из-за угрозы распространения омикрон-штамма.

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забайкалье новый год ограничения коронавирус банкеты
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